Мир 07 мая 2023, 01:59 Украинцы восстанут против Зеленского из-за невыполненных обещаний — экс-советник Петагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинцы могут устроить восстание против Зеленского РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский разозлил свой народ, не сдержав предвыборных обещаний. И вскоре может начаться восстание против него. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Stephen Gardner на YouTube.

Военный напомнил, что главным предвыборным обещанием украинского главы было окончание конфликта. Именно поэтому его и выбрал народ, подчеркнул Макгрегор. Он также заметил, что Зеленский во время предвыборной кампании практически не разговаривал на украинском языке и говорил в основном на русском. В том числе поэтому народ поверил ему, что он сможет разрешить конфликт с соседями, который уже сильно всех утомил .

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«А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял главные пост», — сказал экс-советник Пентагона.

Полковник отметил, что проводимая сегодня Зеленским политика не отвечает интересам тех, кто его избрал. Поэтому вероятность, что его уничтожат сами украинцы, очень велика.