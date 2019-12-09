У дворца были десятки представителей СМИ разных стран и украинские националисты охотно давали интервью.

Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась. Путин и Зеленский начали двусторонние переговоры Подробнее

Один из радикалов представился участником войны в Донбассе Андреем Казачко. По его словам, во всех украинских городах жители вышли на массовые протестные акции, чтобы призвать президента страны Владимира Зеленского не идти на компромиссы. Казачко отметил, что необходимо требовать возвращения не только Донбасса, но также и Крыма.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, также прибывший на митинг в Париж дал интервью антироссийскому каналу RTVi. Отмечается, что комментарии Гончаренко прозвучали на русском языке.

Свою позицию украинские протестующие выразили демонстративным разрывом российского триколора. Однако в суматохе флаг перевернули вверх ногами. Таким образом, де факто разорванным оказался флаг Сербии.

Кроме того, перед Елисейским дворцом развернули антироссийский плакат и раздавали листовки на французском и английском языках. Их заголовок звучал так: «Россия воюет не с Украиной, Россия воюет с Европой».

Сообщается, что протестная акция перед резиденцией президента Франции закончилась сразу же, как только к украинцам подошли несколько французских полицейских.