Мир 09 января 2024, 22:31 «Украинцы в панике». Зеленского предупредили о потере новых территорий Экс-разведчик Риттер: Россия перехватила инициативу и будет диктовать условия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России перехватили инициативу на передовой и не пойдут на переговоры на условиях Украины. Россия диктует темп боя, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. <…> Теперь украинцы в панике», — сказал американский военный.

Реклама

Российские войска уже нанесли ВСУ стратегическое поражение. Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что страна может потерять контроль над еще большими территориями.

Риттер заявил, что Россия не пойдет на переговоры на условиях, приемлемых для киевского режима, а будет сама их диктовать.

Военная авиация Украины понесла невосполнимые потери. За последние дни ВСУ потеряли минимум два самолета Су-27 из немногих оставшихся, эти потери восполнить невозможно, такая боевая машина не стоит на вооружении ни одного западного партнера Украины.