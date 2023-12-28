28 декабря 2023, 05:24
Украинцы в панике выстроились в очереди за паспортами в Варшаве
Журналист Бородовой: в Польше украинцы спешат заменить паспорта
Толпы украинцев в панике поспешили заменить паспорта на фоне новостей о мобилизации. Об очередях в Варшаве в соцсети Х написал главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.
«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — отметил журналист.
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Бородовой опубликовал фото, на котором люди, в основном мужчины, выстроились в очередь в одном из ТЦ Варшавы возле «Паспортного сервиса» Государственной миграционной службы Украины. Предположительно, украинцы за границей поспешили оформить новые паспорта, действительные в течение 10 лет. По новому законопроекту, если его примут, уклонисты не смогут обновлять документы.
Новый закон о мобилизации противоречит конституции, заявил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец. Он отметил, что в документе есть нормы, ограничивающие права граждан Украины.
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