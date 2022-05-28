Украинцы устроили жесткую драку в Вене

Австрийское издание Heute опубликовало видео жестокой драки в Вене. В мордобое участвовали люди, ехавшие в автомобиле с украинскими номерами.

По информации журналистов, драка произошла днем в среду, 25 мая. Сначала две машины остановились у отеля «Бристоль», а затем из них вышли две группы людей, которые стали бить двух мужчин. На кадрах видно, как мужчины дерутся, а потом быстро садятся в автомобили и уезжают. При этом они оставляют на асфальте одного из пострадавших. К мужчине сразу же подбежали прохожие.

«Один из пострадавших мог быть даже без сознания, когда нападавшие сбросили его на обочину. Через несколько секунд бандиты сели в свои машины и моментально скрылись с места преступления», — отметило издание.

Данные о драке подтвердили сотрудники полиции. Также они заявили, что у автомобилей были украинские номера.

Ранее на неадекватное поведение украинских беженцев пожаловалась жительница Италии Екатерина Синицына-Сантони. Она рассказала, что приезжие постоянно устраивают скандалы, хотя их никто не трогает.