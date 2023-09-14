Мир 14 сентября 2023, 23:37 Украинцы устроили травлю участниц конкурса красоты за связи с Россией РИА «Новости»

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Конкурс красоты «Мисс Украина» погрузился в скандал. Причиной стал пост комика Андрея Лузана, который провел «расследование» в отношении участниц и объявил об их связях с Россией, основываясь на публикации в их социальных сетях. Об этом сообщило украинское издание Telegraph.

Первой под раздачу попала уроженка Хмельницкой области Оксана Магера. Комик обвинил девушку в посещении ресторанов российского предпринимателя Аркадия Новикова, а также в участии в конкурсе «Будущее России».

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Второй пострадавшей стала Ирина Пиляева из Черниговской области. Ее вина оказалась в совместной фотографии с российским миллионером Александром Орловым, который раньше владел ресторанами в Одессе и Киеве и является спонсором конкурса «Мисс Украина».

Екатерину Чувашову из Днепра Лузан назвал дочерью сотрудника ФСБ. Но никаких доказательств не привел.

Остальных участниц конкурса комик уличил в том, что они не ведут свои социальные сети на украинском языке.

После скандала организаторы конкурса объявили о создании «этической группы проверки» и пообещали, что проверят прошлое всех конкурсанток. Организаторы добавили, что уже исключили трех девушек.

Из-за этой ситуации участница конкурса Полина Сурай из Киевской области сама отказалась принимать участие в дальнейшем отборе. Она заявила, что мечтала о короне победительницы конкурса красоты с детских лет, но не намерена терпеть такое отношение.