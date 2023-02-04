Мир 04 февраля 2023, 20:12 Украинцы устроили провокацию на митинге памяти защитников Сталинграда в Париже ТАСС сообщил о попытке украинцев сорвать митинг памяти защитников Сталинграда в Париже Twitter

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Провокаторы с украинскими флагами пришли на площадь Сталинградской битвы в Париже, чтобы сорвать памятные мероприятия французских коммунистов, посвященных 80-й годовщине победы Советской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

По словам журналиста, украинцы пытались заглушить выступления участников акции. Провокаторов с площади попросили удалиться сотрудники полиции. В ходе митинга к собравшимся обратился председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев.

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В своем выступлении он заявил о сохранении вечной памяти подвига защитников Сталинграда, боровшихся против нацизма.

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Кроме представителей ассоциаций соотечественников, в митинге приняли участие около 100 представителей коммунистических партий и объединений из разных стран Европы.