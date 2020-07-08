Украинцы устроили протест и перекрыли мост

Местные жители выступают против недостроя на станции метро «Демеевская», а также тех, что находятся в других районах.

Отмечается, что около 70 человек участвуют в акции протеста. Они постоянно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за этого приостановлено движение по мосту. Сотрудники правоохранительных органов пытаются убедить людей остановиться.