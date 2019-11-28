Украинцы устроили перепалку на ТВ из-за российского газа

Вопрос покупки российского газа стал причиной скандала на украинском телевидении. Спор развязали журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.

Молчанов в эфире телеканала NewsOne начал говорить о том, что Киеву нужно снова закупать газ напрямую у России. Он пояснил, что сейчас газ обходится стране дороже, так как поставки идут из Европы. Затем эксперт напомнил о шоколадном бизнесе бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen», — сказал Молчанов.

Эти рассуждения не понравились Розенко, который заверил, что конфеты являются экономической экспансией и «захватом» России. По его словам, продажа этой продукции приносит пользу Украине, пополняя государственную казну.

В свою очередь Молчанов возразил, что это политика двойных стандартов и напомнил, что перекупка российского газа у Европы бьет по карману обычных граждан.

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«Они (европейцы — прим.ред.) не продают газ, он физически российский. Но мы должны переплачивать за стопку бумажек, благодаря которой мы газ покупаем якобы в Европе. Как это объяснить, кроме как коррупцией?» — продолжил эксперт.

Розенко возразил, что прямая закупка не будет дешевле, после чего оппоненты начали повышать друг на друга голос.

Российский газ перестал поступать на Украину напрямую в 2015 году. Сейчас у стран действует транзитный договор, срок действия которого истекает в конце 2019 года.