Мир 04 января 2024, 02:47 Украинцы устали от лживой госпропаганды на телемарафоне NYT: украинцы устали от военной пропаганды и лжи, транслируемой на телемарафоне РИА «Новости»

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Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Украины. Об этом выпустила критический материал газета The New York Times.

Телемарафон был основным пропагандистским инструментом на Украине, за что его часто хвалили украинские чиновники. И если раньше его воспринимали как средство объединения страны, то сейчас простые украинцы считают программу «рупором правительства», который в радужных цветах описывает происходящее на поле боя.

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Люди считают, что от них скрывают плохие новости, в том числе снижение поддержки со стороны Запада. По мнению украинских экспертов, растущее недоверие к телемарафону — признак разочарования населения во власти и в целом неверие в победу ВСУ.

«Это государственная пропаганда. Всем надоела эта картинка: „Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги“», — заявила руководитель киевского Института массовой информации Оксана Романюк.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что ВСУ испытывают нехватку людей, поэтому наплевать на нормы и права человека. Нужно мобилизовать всех, кто достиг соответствующего возраста.