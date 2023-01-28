Мир 28 января 2023, 23:43 Украинцы удивились цифрам в квитанциях за электричество Украинская YASNO ДТЭК объяснила подорожание в платежках, несмотря на отключения света Unsplash

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Украинцы пожаловались по рост коммунальных платежей, включая электричество. При этом в стране регулярно отключается подача электроэнергии. Рост платежей связан с увеличением потребления энергии, когда ее подача возобновляется, написал в соцсетях глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

«В комментариях сейчас самый частый вопрос: если подачи света практически постоянно нет, почему платежки выросли? Вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется», — пояснил топ-менеджер.

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Коваленко добавил, что при подаче электроэнергии в розетку включаются сразу несколько приборов. Так что это компенсирует объем энергии, сэкономленный при блэкауте. Также глава YASNO ДТЭК сослался на несвоевременную передачу показаний счетчиков. В этом случае объем высчитывается по среднему показателю потребления в сутки.

Ранее сообщалось, что в результате удара по энергетической инфраструктуре почти 90% Львова остались без света. Аналогичная ситуация часто происходит в Киеве и Киевской области, Одессе и других городах Украины.