Украинцы удивились новому знамени одной из бригад ВСУ
Новая символика 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины обсуждается украинцами в социальных сетях. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Внимание пользователей привлекло название символики: «ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода». Также их удивило изображение на знамени: германский «железный крест». По словам командования подразделения, оно похоже на военную награду «бойцов Украинской народной республики 1917−1921 годов».