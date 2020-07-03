Украинцы удивились новому знамени одной из бригад ВСУ

Внимание пользователей привлекло название символики: «ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода». Также их удивило изображение на знамени: германский «железный крест». По словам командования подразделения, оно похоже на военную награду «бойцов Украинской народной республики 1917−1921 годов».