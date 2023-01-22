Эксклюзив 22 января 2023, 00:04 Украинцы требуют от Германии танки Leopard, как когда-то Гитлер ждал «чудо-оружия» от немецких инженеров «Голос Мордора»: давление на ФРГ из-за танков стало для Украины насущным вопросом РИА «Новости»

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В Берлине беженцы с Украины вышли на митинг. Они требовали передать киевским властям скандальные танки Leopard немецкого производства. Давление на Германию в вопросе поставок тяжелой техники стал для Украины одним из самых насущных вопросов. Адольф Гитлер в своем время тоже ждал от немецких инженеров и ученых чудо-оружия. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Ожидание «вундерваффе»

Вчера вечером в Берлине у Бундестага собралась очень большая толпа украинцев. Они требовали танки для Украины и не стеснялись в выражениях. Понятно, что акцию организовали какие-то координаторы, возможно из самой Украины, так как давление на Германию в танковом вопросе, является для Украины сейчас одним из самых насущных вопросов.

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Вот ровно, как Гитлер ждал от германских ученых и инженеров какого-то чудо-оружия — также и Зеленский ждет от Запада заветных «Абрамсов» и «Леопардов». А ему их все не дают. Но даже если и дадут — вряд ли это что-то сможет изменить. Кстати, Гитлер ведь тоже дождался своего «вундерваффе». Был создан реактивный истребитель Messerschmitt Me. 262, другие авиапроизводители тоже начинали выпускать реактивные машины.

В этом плане Германия была на несколько шагов впереди коалиции союзников. Да и не только в этом — были еще значительные успехи в ракетостроении. По сути дела, Вернер Фон Браун создал первые настоящие тактико-оперативные ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, которыми немцы били по территории Великобритании. И тут тоже Германия была намного впереди СССР и США. Но и это не помогло Гитлеру. Он ждал создания атомной бомбы, но немецкие инженеры создать ее не успели.

Посадить в танки и заварить люки

Но я немного о другом. Среди митинговавших у Бундестага наблюдалось огромное количество здоровых молодых мужчин, которые по всем критериям обязательно должны были быть в рядах ВСУ. И вот эти самые мужики требуют от Германии танков. Чтобы другие украинцы на этих танках шли в бой и умирали.

И вот что мне подумалось — а надо было германским властям выдать танки этим митингующим прямо на месте. И запихнуть в каждый по экипажу из присутствующих. Силой, беспощадно. А потом заварить все люки и отправить эти танки прямо на Украину. Вот уверен, что после такого жизнь германских властей стала бы куда спокойнее, а украинские беженцы перестали бы вести себя столь нагло и агрессивно.

Впрочем — кто я такой, чтобы советовать немцам? Тем более, что происходящее, судя по всему, их вполне устраивает, а Олафа Шольца нельзя пробить вообще никакими оскорблениями. Железный человек, правда, не совсем там, где нужно.