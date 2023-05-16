Мир 16 мая 2023, 09:13 Украинцы требуют, чтобы Зеленский гарантировал право общаться на любом языке Сайт президента Украины: жители требуют у Зеленского право общаться на любом языке piqsels

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Петицию с предложением законодательно гарантировать всем украинцам общение, а региональным телеканалам вещание на любом языке, зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте предложения также указано, что должны быть основания для привлечения к ответственности тех, кто пытается мешать этому праву. Автор петиции считает, что таким образом можно будет избежать спекуляций на теме языка, а граждане смогут свободно общаться.

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«[Принятие такого закона] исчерпает все основания для расшатывания общества на этой теме», — написал автор.

Петицию зарегистрировали 15 мая, пока она набрала более 200 голосов. Для того чтобы предложение рассмотрели, его должны поддержать 25 тысяч человек в течение 90 дней.

Идея возвращения русского языка возмущает украинские власти. Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопросами призывов к возвращению русского языка должна заниматься Служба безопасности Украины.

При этом в Киеве стали чаще слышать русскую речь. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал украинскую столицу русскоязычным городом. Он отметил, что населения, владеющего этим языком, уже стало больше, число продолжит расти. Однако власти пытаются отрицать реальность.