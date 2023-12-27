Мир 27 декабря 2023, 00:47 Украинцы столпились у посольств в Европе из-за нового закона о мобилизации Очереди образовались у украинских посольств в Европе из-за закона о мобилизации РИА «Новости»

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В европейских странах рядом со зданиями консульств и посольств столпились люди, образуя большие очереди. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы публикации отметили, что приехавшие украинцы пытаются как можно быстрее обновить документы, пока не вступил в силу закон о новой мобилизации на Украине.

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Ранее в Раду внесли законопроект об изменении мобилизационных условий. Он предусматривает отправку повесток онлайн и уменьшение порога возраста мобилизации до 25 лет.

Также изменились условия для отсрочки. Теперь в период мобилизации будут призывать инвалидов третьей группы. Женщин не отправят на службу, если они в декрете или их ребенок нуждается в уходе.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уволиться из вооруженных сил Украины можно через три года службы, если в это время у войск будут необходимые резервы.