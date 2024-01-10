Мир 10 января 2024, 05:58 Украинцы стали чаще жаловаться на бедность и тяжелую жизнь CNN: жизнь украинцев становится беднее с каждым месяцем РИА «Новости»

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Украина сейчас оказалась в самом трудном положении за все время конфликта. Об этом заявил корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

«Люди становятся беднее, с каждым месяцем все хуже и хуже», — рассказала официантка в одесском кафе в беседе с журналистом.

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По словам Бочуркова, настроение украинцев испортилось из-за трудностей Украины с западными странами. В государстве боятся, что пакеты поддержки от США и Европы утонут в политических недопониманиях. Также власти страны столкнулись с серьезной нехваткой денег и «по некоторым сообщениям» не способны выплатить зарплаты бюджетникам в январе.

«Часики тикают громче, чем когда-либо», — подытожил Бочурков.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что начало мобилизации на Украине приведет к формированию в стране новой временной власти из недовольных мужчин. Он отметил, что такое правительство пойдет на соглашение с Россией.