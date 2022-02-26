Украинцы стали торговать в интернете бесплатно выданным оружием

Некоторые украинцы стали «строить бизнес» на бесплатно полученном от властей оружии. «Известия» показали в своем Telegram-канале одно из объявлений в интернете: неизвестный предлагал автомат АК-74 и 1800 патронов «первому, кто позвонит».

В объявлении уточнялось, что никаких документов с желающего не потребуют. Только 50 тысяч гривен — на данный момент это около 141 260 рублей.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Зеленский заявил также, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. Уже на следующий день в Сети появились видео, на которых всем желающим раздавали оружие «без расписок и документов».

В Киеве сразу же начало распространяться мародерство. В Сети появилось видео с задержанными мародерами, которые собирались ограбить магазин, используя предоставленное властями оружие.