    03 февраля 2020, 18:43

    Украинцы стали меньше доверять Зеленскому

    Артур Блянихов

    В конце января рейтинг доверия украинцев к главе государства Владимиру Зеленскому упал ниже 50%, передает Daily Storm.

    Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко совместно с Центром социального мониторинга провел опрос и выяснил, что среди украинцев доверие к Зеленскому и его партии падает.

    По данным издания, 20,5% опрошенных совсем не доверяют президенту, 18,8% скорее не доверяют, 11,3% затруднились ответить. В свою очередь 20,7% респондентов признались, что полностью доверяют лидеру страны, 28,7% скорее не доверяют.

    По мнению политологов, снижение доверия связано с тем, что Зеленский пока не выполнил предвыборных обещаний. В частности, речь идет о затянувшемся конфликте на востоке страны, скандалах с главой кабмина Алексеем Гончаруком и низких зарплатах и пенсиях.