Украинцы стали меньше доверять Зеленскому
В конце января рейтинг доверия украинцев к главе государства Владимиру Зеленскому упал ниже 50%, передает Daily Storm.
Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко совместно с Центром социального мониторинга провел опрос и выяснил, что среди украинцев доверие к Зеленскому и его партии падает.
По данным издания, 20,5% опрошенных совсем не доверяют президенту, 18,8% скорее не доверяют, 11,3% затруднились ответить. В свою очередь 20,7% респондентов признались, что полностью доверяют лидеру страны, 28,7% скорее не доверяют.
По мнению политологов, снижение доверия связано с тем, что Зеленский пока не выполнил предвыборных обещаний. В частности, речь идет о затянувшемся конфликте на востоке страны, скандалах с главой кабмина Алексеем Гончаруком и низких зарплатах и пенсиях.