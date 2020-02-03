Украинцы стали меньше доверять Зеленскому

Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко совместно с Центром социального мониторинга провел опрос и выяснил, что среди украинцев доверие к Зеленскому и его партии падает.

По данным издания, 20,5% опрошенных совсем не доверяют президенту, 18,8% скорее не доверяют, 11,3% затруднились ответить. В свою очередь 20,7% респондентов признались, что полностью доверяют лидеру страны, 28,7% скорее не доверяют.

По мнению политологов, снижение доверия связано с тем, что Зеленский пока не выполнил предвыборных обещаний. В частности, речь идет о затянувшемся конфликте на востоке страны, скандалах с главой кабмина Алексеем Гончаруком и низких зарплатах и пенсиях.