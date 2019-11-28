Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился за осенние месяцы более чем на 20%. В стране ему доверяют 52% населения. В сентябре показатель равнялся 73%.

Соответствующие результаты опубликовал Киевский международный институт социологии после проведенного опроса.

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«В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась», — подчеркнули социологи.

По их словам, в сентябре президента поддерживали 73% украинцев, в октябре их стало 66%. В начале ноября показатель находился на уровне 64%, а к концу месяца упал до 52%.

Отрицательно настроены по отношению к главе государства 19% респондентов. В сентябре таких было 7%.

Невысокие показатели и у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По данным КМИС, его поддерживают 11% жителей страны, а о негативном отношении заявили 25%.

Немногим выше рейтинг главы Верховной рады Дмитрий Разумкова — 24% положительно относящихся украинцев против 16%, настроенных отрицательно.

Специалисты провели исследование с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью. Респондентов выбирали случайным образом из числа абонентов сотовой связи. Номера мобильных телефонов на неподкотрольных Киеву территориях Донбасса в опросе не участвовали.