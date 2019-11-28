Украинцы стали меньше доверять Зеленскому — опрос
Соответствующие результаты опубликовал Киевский международный институт социологии после проведенного опроса.
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«В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась», — подчеркнули социологи.
По их словам, в сентябре президента поддерживали 73% украинцев, в октябре их стало 66%. В начале ноября показатель находился на уровне 64%, а к концу месяца упал до 52%.
Отрицательно настроены по отношению к главе государства 19% респондентов. В сентябре таких было 7%.
Невысокие показатели и у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По данным КМИС, его поддерживают 11% жителей страны, а о негативном отношении заявили 25%.
Немногим выше рейтинг главы Верховной рады Дмитрий Разумкова — 24% положительно относящихся украинцев против 16%, настроенных отрицательно.
Специалисты провели исследование с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью. Респондентов выбирали случайным образом из числа абонентов сотовой связи. Номера мобильных телефонов на неподкотрольных Киеву территориях Донбасса в опросе не участвовали.