Украинцы стали доносить на русскоязычных сограждан

Более 600 жалоб из-за использования русского языка за прошедший месяц написали украинцы. Таким образом они начали доносить на русскоязычных сограждан. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

Больше всего жалоб с 16 января по 11 февраля 2021 года оформили жители Киева и Киевской области.

«В Государственную службу по защите прав на получение информации и услуг на госязыке, устранению препятствий и ограничений в использовании госязыка, предоставив консультацию и дополнительную информацию, обратились к 605 гражданам из разных уголков Украины», — написал он.

Также омбудсмен получил жалобы из-за использования негосударственного языка некоторыми депутатами местных советов из Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования.

Кроме того, более 120 украинцев пожаловались на нарушения прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. 281 жалоба связана с отсутствием украинской версии сайтов, где предоставляются разные услуги.

В субботу стало известно, что украинских журналистов заблокированных в стране телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде, сообщила «Газета.ru». Потому что они занимались «пропагандой, а не журналистикой».