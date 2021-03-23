Украинцы сравнили памятник погибшему солдату с Аленкой. Фото

Жители украинского села Дедковичи, расположенном под Житомиром, раскритиковали установленный памятник погибшему солдату. Многие сравнили его с российским монументом Аленке.

На странице Facebook «Коростенский укрепрайон (УР№ 5)» появилась фотография памятника погибшему солдату. Под записью местные жители стали активно обсуждать снимок. Большинству монумент вовсе не понравился.

Кто-то сравнил его с нашим памятником Аленке, от внешнего вида которого россияне тоже долго не могли отойти. В основном пользователи назвали монумент позором.

Источник фото: группа «Коростенский укрепрайон (УР№ 5)» в Facebook

«Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни», — так подписал фото автор.

«Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи», — написал пользователь под ником Андрей Верхоланцев.

Сейчас запись в группе недоступна. Вероятно, ее уже удалили.