Украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому сменить стиль одежды | 360°

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Украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому сменить стиль одежды

Петиция за смену одежды Зеленского появилась на сайте президента Украины

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Жители Украины создали петицию с призывом к президенту страны Владимиру Зеленскому сменить стиль одежды на официальных мероприятиях. Документ опубликовали на сайте лидера страны.

«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», — говорится в тексте петиции.

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Авторы указали на то, что «президент и его внешний вид — это лицо государства». Для того чтобы петицию рассмотрел Зеленский, ее должны подписать 25 тысяч человек. До окончания голосования осталось 90 дней.

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Зеленский и члены кабмина Украины стали появляться на официальных мероприятиях в одежде стиля милитари. Во время международных встреч к пиджакам вернулись пока только премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский

Украина

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