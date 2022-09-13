Украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому сменить стиль одежды | 360°

Мир 13 сентября 2022, 10:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому сменить стиль одежды Петиция за смену одежды Зеленского появилась на сайте президента Украины Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Жители Украины создали петицию с призывом к президенту страны Владимиру Зеленскому сменить стиль одежды на официальных мероприятиях. Документ опубликовали на сайте лидера страны.

«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», — говорится в тексте петиции.

Реклама

Авторы указали на то, что «президент и его внешний вид — это лицо государства». Для того чтобы петицию рассмотрел Зеленский, ее должны подписать 25 тысяч человек. До окончания голосования осталось 90 дней.

Реклама

Зеленский и члены кабмина Украины стали появляться на официальных мероприятиях в одежде стиля милитари. Во время международных встреч к пиджакам вернулись пока только премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.

0 0 0 0 0 0