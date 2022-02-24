Украинцы сообщили о пустых полках в магазинах

В украинских социальных сетях начали публиковать фотографии пустых полок в магазинах из-за военной операции России в Донбассе.

«Харьков, сгоняла в магаз: очереди, в банкомате денег нет, часть магазинов/аптек сегодня не открылись, а в тех, что открылись, полупустые полки», — пишет местная жительница.

«Только что три часа ходил по магазинам закупаться, везде очереди пять километров примерно, полки пустые. Надеюсь, что выживу», — пишет другой пользователь.

«Это ужас, сколько людей на улице, очереди огромные, полки в магазинах уже пустые… я в шоке просто», — написала еще одна пользовательница.

Житель Киева рассказал, что после начала военной операции России в Донбассе в городе «царит паника, никто не понимает, что происходит». По его словам, в Киеве есть вода и электричество, работают интернет и мобильная связь, открыты продуктовые магазины. При этом над городом звучит сирена тревоги, в сторону западного и южного выездов из города направлен большой поток машин.

Жительница Харькова Мария также рассказала о панике в городе. «Люди идут в бомбоубежища, собирают необходимые вещи, пытаются уехать из страны. Аэропорты закрыты, но они пытаются уехать каким-то наземным путем», — сказала она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет.

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Также Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.