Украинцы собрались купить у США противотанковые Javelin

США провели испытание «убийцы» русских солдат Подробнее

Сделка должна пройти в рамках программы американского правительства FMC (продажа вооружения и техники армиям иностранных государств). Украинское оборонное ведомство намерено также приобрести ракеты для комплексов Javelin. Информации о количестве комплексов и общей сумме контракта пока нет.

«Думаю, что это решение связано с тем, что Дональд Трамп совсем недавно разморозил программу военной помощи Украине. В рамках данной программы как раз и фигурировала поставка этих противотанковых ракетных комплексов Javelin. То есть тут надо понимать, что Украина их закупает не за свои деньги, а за кредитные средства. По сути, США просто стимулируют свой военно-промышленный комплекс», — процитировал RT директора Центра европейской информации, доцента МГИМО МИД России Николая Топорнина.

По словам эксперта, Javelin — «исключительно оборонительное вооружение». Топорнин убежден: США по факту просто подарят Украине установки.