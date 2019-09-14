  • Украинцы собрались купить у США противотанковые Javelin

    14 сентября 2019, 01:18

    Светлана Степанова

    Министерство обороны Украины намерено заключить с Соединенными Штатами контракт на закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это должно произойти уже в 2019 году. Подробности опубликовала «Газета.Ru».
    Украинцы собрались купить у США противотанковые Javelin

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    Сделка должна пройти в рамках программы американского правительства FMC (продажа вооружения и техники армиям иностранных государств). Украинское оборонное ведомство намерено также приобрести ракеты для комплексов Javelin. Информации о количестве комплексов и общей сумме контракта пока нет.

    «Думаю, что это решение связано с тем, что Дональд Трамп совсем недавно разморозил программу военной помощи Украине. В рамках данной программы как раз и фигурировала поставка этих противотанковых ракетных комплексов Javelin. То есть тут надо понимать, что Украина их закупает не за свои деньги, а за кредитные средства. По сути, США просто стимулируют свой военно-промышленный комплекс», — процитировал RT директора Центра европейской информации, доцента МГИМО МИД России Николая Топорнина.

    По словам эксперта, Javelin — «исключительно оборонительное вооружение». Топорнин убежден: США по факту просто подарят Украине установки.