Мир 27 декабря 2023, 09:55 Украинцы снова важней поляков. Журналист раскритиковал позицию правительства Журналист Важеха: кабмин Польши поставил интересы Украины выше собственных Ole Spata/dpa/globallookpress

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Реакция властей после нападения украинских дальнобойщиков на поляка показала, что правительство Польши вновь отдало предпочтение Украине в ущерб собственным гражданам. Журналист Лукаш Важеха заявил об этом в X (бывшем Twitter).

«Польское правительство должно прежде всего защищать польских граждан. Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине», — заявил он.

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Лукаш Важеха признался, что его шокировал случай на дороге. Он написал свой пост в ответ на рассказ депутата партии «Конфедерация» Рафала Меклера о том, как украинские дальнобойщики напали на сидевшего в машине с женой и маленьким ребенком поляка. Мужчина обратился в полицию, но там отказались заниматься этим делом и попытались переложить вину на потерпевшего.

Перевозчики в Польше стали терять заказы из-за конкуренции с коллегами с Украины. В ноябре в знак протеста они заблокировали контрольно-пропускные пункты между странами. В очереди умерли три украинских дальнобойщика.