Мир 03 декабря 2023, 20:23 Украинцы снова потребовали демобилизовать бойцов ВСУ Митинг с требованием вернуть мобилизованных снова прошел в Киеве Ministry of Defense of Ukraine

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В столице Украины прошел митинг, во время которого протестующие выступили с требованием вернуть домой мобилизованных и срочников, находящихся на поле боя с начала конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Акция состоялась у здания городской администрации в Киеве. Родственники военнопленных также потребовали возобновить обмен бойцами.

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По данным издания, в Верховной раде обсуждают возможность закрепить на законодательном уровне право украинских военных на демобилизацию спустя 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Пока проект закона остается на уровне дискуссии.

Накануне в Киеве тоже прошла акция в поддержку демобилизации. Подобный митинг состоялся в столице и других городах Украины 27 октября. Тогда родственники бойцов ВСУ прошли по улицам с плакатами, на которых указали количество проведенных в строю дней.