«Украинцы с бешеными глазами». Мать раскрыла подробности нападения на девочку в Афинах на автопробеге в поддержку РФ

Светлана, мать семилетней девочки, на которую напали украинцы во время автопробега в поддержку РФ в Афинах, рассказала «360» подробности происшествия. По словам Светланы, нападение совершили «взрослые мужики, лет по 40, с абсолютно бешеными, неадекватными глазами».

Когда из рук девочки стали вырывать российский флаг, она испугалась, завизжала и не хотела его отдавать. В результате ее ударили деревянным древком флага по руке и нанесли травму.

«Это случилось вчера, в 18:30, когда автопробег уже заканчивался. Почему-то полиция перекрыла нам дорогу, по которой мы должны были уехать, и сказали поворачивать налево. А там был узкий переулок и с двух сторон стояли украинцы — и еще, говорят, грузины. Мы оказались как в ловушке», — вспомнила Светлана.

По ее словам, полиция была рядом и кричала: «Проезжайте!», но это было невозможно. По словам матери, все «произошло в секунду», они даже не успели ничего понять. Светлана крикнула на греческом: «Не вздумайте трогать ребенка!», но это не помогло. В машине разбили два стекла сзади. На одной стороне был российский флаг, на другой — греческий (мать ребенка — россиянка, ее муж — грек, у дочери двойное гражданство). Греческий флаг, как отметила Светлана, тоже выдрали и разбили им одно из стекол.

«Мы поехали в больницу, потом заявление написали в полиции. Там нам дали бумажку для освидетельствования у судмедэксперта», — добавила женщина.

Она отметила, что тот нападавший, которого она запомнила и сможет описать, закрывал от нее второго, который вырывал флаг. Однако его внешность запомнила дочь. Сейчас рука у ребенка «немного побаливает».

Светлана утверждает, что в еще одной машине, участвовавшей в пробеге, парню разбили голову кастетом.

Женщина недоумевает, как подобное могло произойти в Греции.

«Здесь 85% населения за Россию. Уже и опросы проводили, и по новостям это показывали, хотя у правительства прозападная позиция. Показывают фейки по новостям, российскую сторону не показывают вообще», — заметила Светлана.