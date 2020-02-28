Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам
Украина все-таки приняла закон, запрещающий ее гражданам въезд в Россию по внутренним документам. Пересечь границу теперь можно только по загранпаспорту.
Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Раньше украинцы могли попасть в Россию еще и по свидетельству о рождении. Но с весны 2020-го разрешенным документом для поездок в РФ будет только загранпаспорт.
В МинВОТ также напомнили, что пересечение границы через пункты пропуска на «временно оккупированной территории» является нарушением законодательства Украины.
с 28 февраля на Украине начали измерять температуру всем, кто въезжает из России. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, эта мера нужна для профилактики коронавируса.