Украинцы решили установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией

Недалеко от границы с Россией могут установить памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник <…> Нам не все равно, под каким памятников встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить», — сказал Марцинкив в видеообращении в Facebook.

Он также отметил, что в Конотопе хотели переименовать одну из улиц в честь Бандеры, но для принятия решения не хватило всего двух голосов.

Памятник националисту планируют поставить в 40 километрах от российской границы, чтобы тот «смотрел на Кремль».

В нескольких украинских городах 1 января прошли факельные шествия в честь 111-летия Степана Бандеры. После акций дипломаты Израиля и Польши выразили обеспокоенность в связи с произошедшим. В МИД России националистические шествия назвали глумлением над историей.

ОУН-УПА* — запрещенная в России экстремистская организация.