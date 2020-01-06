Украинцы решили установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией
«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник <…> Нам не все равно, под каким памятников встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить», — сказал Марцинкив в видеообращении в Facebook.
Он также отметил, что в Конотопе хотели переименовать одну из улиц в честь Бандеры, но для принятия решения не хватило всего двух голосов.
Памятник националисту планируют поставить в 40 километрах от российской границы, чтобы тот «смотрел на Кремль».
В нескольких украинских городах 1 января прошли факельные шествия в честь 111-летия Степана Бандеры. После акций дипломаты Израиля и Польши выразили обеспокоенность в связи с произошедшим. В МИД России националистические шествия назвали глумлением над историей.
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