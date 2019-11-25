Украинцы разочаровались в депутатах Рады нового созыва
Опрос украинского фонда «Демократические инициативы» показал, что 47% граждан утратили доверие к нынешним законодателям, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на «РБК-Украина».
Отмечается, что еще летом большая часть жителей Украины была рада притоку новых лиц в Раду. Однако сейчас почти половина граждан признала некомпетентность парламентариев в вопросах политики, экономики и государственного управления.
Отсутствие политического опыта признали минусом более 40% населения Украины. Более четверти (26%) готовы дать второй шанс депутатам при условии, что они будут учиться и привлекать к работе компетентных специалистов.
Также респондентом предложили оценить однопартийное большинство, которое сформировалось сейчас в Верховной раде. 40% граждан сочли, что это снизило число конфликтов. Однако столько же участников опроса отметили, что оппозиция при этом не имеет голоса.