Украинцы расстреляли своих врагов и хотели выставить их жертвами российской армии
Украинцы пытались замаскировать тройное убийство под зверства российских солдат
Прокуратура Харькова задержала шестерых украинцев. Они убили трех человек. Преступление планировали выдать за «зверства» Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили представители ведомства. Ведомство опубликовало кадры задержания и допроса.
Жители Харьковской области нашли оружие и использовали его для расправы над своими давними врагами. Мужчины расстреляли трех человек. Затем преступники посадили тела в машину одной из жертв, отвезли в другое место и подожгли. Останки машины нашли на дороге рядом с селом Зеленый Гай.
Предполагаемых убийц уже допросили. Они признались в содеянном и рассказали о преступлении. По словам одного из мужчин, они планировали замаскировать расправу над врагами. Убийство хотели выдать за «зверства» ВС России.