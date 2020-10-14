Украинцы рассказали о своем отношении к политике Зеленского

Исследование показало, что 35% украинцев считают неправильным направление, в котором движется страна. 22% опрошенных отметили, что за время президентства Владимира Зеленского на Украине демократии стало меньше.

63% респондентов негативно оценили изменения в экономике. Более 60% указали на проблемы с занятостью населения. 72% обратили внимание на возросшие цены.

По мнению большего числа участников исследования, лидер Незалежной не выполняет своих обещаний.