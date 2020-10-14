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    14 октября 2020, 12:41

    Украинцы рассказали о своем отношении к политике Зеленского

    Артур Блянихов

    NDI (Национальный демократический институт США) обнародовал результаты опроса среди граждан Украины о том, какова политическая ситуация в стране. Об этом сообщил RT.

    Исследование показало, что 35% украинцев считают неправильным направление, в котором движется страна. 22% опрошенных отметили, что за время президентства Владимира Зеленского на Украине демократии стало меньше.

    63% респондентов негативно оценили изменения в экономике. Более 60% указали на проблемы с занятостью населения. 72% обратили внимание на возросшие цены.

    По мнению большего числа участников исследования, лидер Незалежной не выполняет своих обещаний.