Украинцы раскритиковали S.T.A.L.K.E.R. 2 за «пророссийский» подзаголовок

Украинские пользователи соцсетей раскритиковали S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за «пророссийского» подзаголовка. Они посоветовали украинской компании GSC Game World, которая выпускает игру, привлекать внимание к родному языку — в том числе с использованием роликов, которые демонстрируют на международных игровых конференциях.

Споры в Сети вызвала одна буква — игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl, но пользователи уверены, что компания должна была дать S.T.A.L.K.E.R. 2 слоган Heart of Chornobyl. Его нужно поменять из-за близости к украинскому произношению: Chornobyl звучит более похоже на «Чорнобиль» — именно так название города звучит по-украински. Нынешний вариант больше похож на русское произношение — «Чернобыль».

«У GSC Game World достаточно большая аудитория, чтобы научить людей говорить „Чорнобиль“ корректно, и все же они решили оставить „Чернобыль“. Почему? Потому что легче узнается, когда там „е“? Почему бы не постараться это изменить?» — написал один из пользователей в Twitter.

В комментариях под постом началась дискуссия: одни пользователи поддержали автора, другие отметили, что придираться к подзаголовку игры уже лишнее. Некоторые также пожаловались на то, что персонажи игры общаются на русском, а не на английском или украинском языках. Они подчеркнули, что из-за этого за границей S.T.A.L.K.E.R. 2 считают российской игрой.