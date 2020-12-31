Украинцы раскритиковали Деда Мороза из-за его советского прошлого

Выяснилось, что некоторые украинцы плохо относятся к российскому Деду Морозу. Все дело — в советском прошлом, которое ассоциируется у них с чем-то жутким.

На просторах Интернета украинскоговорящие пользователи поделились своим мнением о главном новогоднем волшебнике. Кто-то считает, что Дед Мороз — кровожадный язычник, который в мешке «с подарками нес головы умерших», передает «Страна.ua».

«Именно это существо называлось „Дед Мороз“, это название было взято за основу в так называемом „СССР“, чтобы заменить святителя Николая, который был принесен христианами, но святитель Николай у наших предков звался совсем по-другому», — сообщает «Украинское информационное пространство».

Источник фото: «Украинское информационное пространство»

Под постом высказались люди, обладающие критическим мышлением. Они поинтересовались у автора, откуда такая информация вообще взялась, потому что все это больше напоминает выдумку.

Также украинское радио «Свобода» опубликовало мнение Сергея Рябенко, который уверен, что образ сказочного персонажа использовали для прикрытия репрессий 1937 года. В те годы велась борьба с церковью. С этим в корне не согласился публицист Дмитрий Джангиров. Он утверждает, что Деда Мороза придумали гораздо раньше.

Источник фото: страница Дмитрия Джангирова в Facebook

Однако братья Капрановы предложили не трогать волшебника, а просто считать его двойником святого Николая.

«Интересно, что не только у нас святой Николай имеет двойника — Деда Мороза. <…> Так что можно не спешить выгонять деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», — говорится на странице братьев Капрановых в Facebook.

В конце декабря СМИ выяснили, что просят россияне у Деда Мороза перед Новым годом.