  • Украинцы провели в Париже митинг против России. В них полетели яйца

    09 декабря 2019, 03:39

    Кирилл Фролов

    В Париже прошел митинг «Движения ветеранов Украины» и членов украинской диаспоры. Участники выступали под лозунгами «Россия террорист» и «Путин террорист», в них полетели яйца, сообщили организаторы мероприятия в Facebook.
    Украинцы провели в Париже митинг против России. В них полетели яйца

    Ветеранская организация оценила акцию «в поддержку проукраинской позиции на переговорах в „нормандском формате“» в 150 человек. Участники прошли по Парижу с украинскими флагами, а также с бандеровским красно-черным стягом.

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    Кто кидал яйца, осталось невыясненным. В ветеранской организации заявили, что «провокатор был таким „храбрым“, что сбежал прежде, чем яйцо попало в зонтик одной из дам».

    Переговоры в «нормандском формате» пройдут в Париже 9 декабря — это произойдет впервые с осени 2016 года. В саммите примут участие президенты России Владимир Путин, Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсудят урегулирование на востоке Украины.

    «Движение ветеранов Украины» — организация, созданная бывшими бойцами военной операции украинских войск в Донбассе.