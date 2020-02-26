Украинцы проголосовали за возвращение Донбасса

Согласно результатам опроса, большинство украинцев, а точнее, 62% респондентов, выступили против того, чтобы закрепить в Конституции страны особый статус республик Донбасса, ДНР и ЛНР. Вместе с тем каждый пятый опрошенный, 21% поддержал такой статус для республик. Возможное федеральное устройство будущей Украины положительно оценили 11% респондентов. А вот против федерализации однозначно высказались 68% украинцев, принявших участие в опросе социологов.

Возвращение Юго-Востока обратно под юрисдикцию Украины поддержал каждый второй респондент, подчеркнув, что неподконтрольные сейчас Киеву территории должны вернуться в состав страны безо всяких условий, точнее, на тех же условиях, на которых были в составе Украины и раньше. Право на получение республиками Донбасса большей независимости и автономии поддержали 13% опрошенных.

За полную автономию ДНР и ЛНР в составе Украины проголосовали 6% респондентов. При этом отпустить республики и позволить им совсем отделиться от Украины призвал каждый двадцатый украинец.

В опросном листе был и вопрос — позволить ли ДНР и ЛНР войти в состав России. За такой вариант проголосовали 3,4% респондентов. Всего в опросе приняли участие 2 018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины. Крымчане и жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в опросе не участвовали.