Мир 28 марта 2023, 09:04 Украинцы призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном Петиция о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном появилась на сайте Зеленского РИА «Новости»

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Петиция с требованием запретить ВСУ использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания хочет передать киевскому режиму, появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. За сутки она набрала 30 голосов.

Однако для ее рассмотрения нужны хотя бы 25 тысяч.

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«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», — сказано в тексте документа.

Российский президент Владимир Путин предупредил, что если Соединенное Королевство решится на этот шаг, то РФ обязательно на него отреагирует. Глава МИД России Сергей Лавров также сказал, что подобные действия могут плохо закончиться для британцев. Об этом написало РИА «Новости».

Российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал, что Великобритании будет тяжело отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном на Украину. По его словам, британские военные применяли данный вид снарядов в свое время в Югославии.