Мир 26 ноября 2023, 18:28 Украинцы признались в усталости от конфликта с Россией País: волонтер с Украины признал усталость страны от конфликта РИА «Новости»

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Украинский волонтер признал усталость населения от конфликта с Россией. Его слова привела газета El Pais.

«Многие меня спрашивают о состоянии украинцев от конфликта. Усталость, конечно же, есть», — сказал он.

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Газета The Washington Post ранее опубликовала материал о растущем расколе внутри украинского общества на фоне неудач в зоне боевых действий и разгорающейся политической борьбы в высших эшелонах власти.

Некоторые западные аналитики сообщали о вероятном конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

При этом Государственный департамент США настоял на продолжении конфликта. Представитель ведомства Джеймс О’Брайен заявил, что на данный момент это является прямой необходимостью.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что администрация президента США постарается не допустить завершения конфликта.