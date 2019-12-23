Украинцы признали освобождение моряков главным событием года в стране

Специалисты выяснили, что украинцы считают главным событием года в стране. Почти половина респондентов высказалась за освобождение задержанных в Керченском проливе моряков в ноябре 2018 года и других украинских заключенных из российских тюрем.

О важности момента упомянули 48% участников опроса, проведенного группой «Рейтинг». Его результаты привел «Интерфакс».

Выборы президента страны стали вторым по значимости событием в 2019 году, о чем заявили 44% опрошенных. Еще 21% упомянул возобновление переговоров в «нормандском формате», которые направлены на урегулирование конфликта на востоке Украины.

Кроме того, нынешний глава государства Владимир Зеленский стал, по мнению граждан страны, политиком года. Таким образом его оценили 47% респондентов.

На втором месте оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с 10% голосов. Председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова отметили 9% принявших участие в опросе, а лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 8%.

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко получил 7%, а председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — 6%.

В опросе, который проводился с 13 по 17 декабря, участвовали 2,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

Тем временем Владимиру Зеленскому предложили ликвидировать президентскую должность на Украине. Управлять страной, полагает автор петиции Виктор Товстоляк, должен казацкий круг-парламент.