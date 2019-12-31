Украинцы придумали, как быстро сделать оливье. Фото

Трехлитровые банки с ингредиентам для традиционного новогоднего салата оливье появились в продаже в украинских супермаркетах. Все составляющие блюда в них уложены слоями.

На необычный товар обратила внимание пользователь Facebook Ольга Волошина. Фото, иллюстрирующее необычный подход к подготовке к Новому году, она разместила на своей странице.

На снимке девушка показала стеклянную банку с зеленым горошком, картофелем, колбасой, морковью, огурцами и другими компонентами салата.

Содержимое предлагается только высыпать в подходящую емкость, добавить майонез — и салат готов.

В комментариях многим понравилась идея производителя. Пользователи признали, что она значительно экономит время, если ты занят и не успеваешь готовить сам.

«Это придумала женщина — 100%. Для женщин-хозяюшек, которые работают, извините, как лошади», — предположили в Сети.

Другие заметили, что в «баночном» варианте салата все нарезано слишком большими кусками и едва ли поместится в рот.

«Кусок картошки и кусок колбасы в ложку поместится», — оценили размер нарезанных продуктов в комментариях.

Пользователи также обратили внимание на небольшой срок годности салатов, в составе которых есть горошек или кукуруза.

«Новый год обещает быть веселым», — предупредили скептики желающих приобрести такую смесь.

Бразильский журналист выяснил, что некоторые рецепты в России готовят иначе, чем в других странах мира. Репортеру стало известно, что знаменитый «русский салат» в государстве — это как раз оливье.