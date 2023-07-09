Мир 09 июля 2023, 21:12 Украинцы пожаловались на проблемы с работой в Британии NYT: высококвалифицированных украинских беженцев не берут на работу в Британии РИА «Новости»

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Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Великобритании. Поэтому им приходится возвращаться на родину, сообщила американская газета The New York Times.

«Я потерял все», — рассказал мужчина, работавший до эмиграции хирургом-травматологом.

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Некоторое время ему даже пришлось трудился грузчиком в одном из супермаркетов в Лондоне. Но в итоге он остался без работы.

«Если здесь ничего не получится, придется вернуться туда, где нас ценят», — добавил собеседник издания.

По мнению авторов материала, проблемы трудоустройства у украинских беженцев возникли из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации. В связи с этим, украинцы вынуждены соглашаться на низкоквалифицированную работу.

Украинские беженцы в Великобритании ранее пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в местных школах. Их возмутило, что британская система образования выбрала именно этот язык, несмотря на изобилие других.