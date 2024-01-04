Мир 04 января 2024, 03:13 Украинцы пожаловались на последствия ударов по Киеву N-TV: удары по Киеву назвали на Украине худшими за долгое время Flickr

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Удары по военной инфраструктуре Киева усугубили и без такой пассивный настрой украинцев. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил корреспондент Гордиан Фриц.

«Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей на Украине», — сказал он.

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Фриц добавил, что ракетные удары наносили «по военным заводам и складам с оружием», чтобы минимизировать производственные возможности Украины.

Взрывы прогремели в столице Украины Киеве 2 января. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

По данным местных СМИ, утром во вторник после многочисленных взрывов несколько районов Киева остались без электроснабжения. Экстренные службы работали в Печерский, Оболонский и Голосеевский районы города.