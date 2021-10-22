Украинцы пожаловались на низкое качество газа

Жители Украины начали жаловаться на низкое качество газа, который подают в жилые дома. Они заметили, что горючее дает меньше тепла, чем раньше. О догадках украинцев написали на сайте UBR.ua.

Подмечать неладное стали обычные граждане на своих кухнях. У них медленно вскипает вода и плохо готовятся продукты, а еще газ плохо и сильно пахнет. В итоге жители предположили, что снизилась его теплотворная способность — калорийность.

Их догадки подтвердили и эксперты, объяснив причину проблемы: ресурс попросту «грязный».

«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он рассказал, что происходит с газом перед тем, как он попадает в квартиры. Сначала его достают со всеми примесями, а потом очищают. И все зависит от качества этой очистки, в том числе и теплотворность.

Но газ очищают плохо, его себестоимость низкая, а продают его украинцам по обычному тарифу — по цене качественного топлива.