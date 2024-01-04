Мир 04 января 2024, 22:37 Украинцы повторили «голую вечеринку» Ивлеевой в отеле в Закарпатье Новогодний корпоратив в стиле откровенной вечеринки Ивлеевой прошел на Украине Unsplash

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Один из новогодних корпоративов на Украине прошел в стиле «голой вечеринки», организованной в конце 2023 года российским блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Паблики Закарпатья распространили видео, на котором мужчина и девушка танцевали в центре зала без одежды. Позже к ним присоединилась еще пара обнаженных мужчин. Остальные участники были одеты и наблюдали за их танцами, периодически хлопая в ладоши.

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«Так проходило празднование Нового года в одном из туристических комплексов региона», — уточнило издание.

Скандальная вечеринка, устроенная Ивлеевой, прошла в декабре в Москве. Все гости пришли в откровенных нарядах, в том числе такие известные артисты, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

Вечеринка блогера вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников призвали прилечь к ответственности. Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста. Певцу не повезло еще больше, когда телеканалы объявили ему бойкот и вырезали номера и сцены с его участием изо всех новогодних эфиров и программ, в том числе из «Песни года».