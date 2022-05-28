Украинцы потребовали у Зеленского остановить вывоз пшеницы из страны

На Change.org появилась петиция c просьбой остановить вывоз зерна с Украины. Жители страны вспомнили голодомор и попросили не допустить его повторения.

Составители петиции сослались на данные ООН, где организация называет текущую ситуацию крупнейшим продовольственным кризисом в истории.

«Из-за санкций и украинского кризиса запасов зерна в мире осталось всего на 10 недель», — отметили авторы.

В Германии планируют лишь ускорить темпы вывоза зерна с территории Украины, а власти страны способствуют этому.

«Зерно киевские власти также вывозят по Дунаю, чтобы расплатиться за поставку вооружения», — сказано в тексте петиции.

Газета The Times, подчеркнули ее авторы, опубликовала карту планируемых маршрутов вывоза украинского зерна через Европу. Продуктовый ажиотаж в украинских магазинах уже начался — пропали соль и крупы, в том числе гречка.

«Но власти Украины продолжают продавать в Европу наше зерно, не думая об украинцах и наступающем голодоморе», — заключили составители петиции.

Просьбы подписать петицию появились и в украинских чатах. Чтобы ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, необходимо набрать 25 тысяч подписей.