Украинцы потребовали у Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса

Граждане Украины составили петицию к Владимиру Зеленскому. Они потребовали от него закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и привить ею всех желающих.

Петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. На момент публикации материала она собрала уже более 30 голосов из 25 тысяч, которые нужны, чтобы ее рассмотрел Зеленский. До конца голосования есть еще 90 дней. Автором петиции выступил Николай Исаев.

«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины „Спутник V“ для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», — написал он.

Кроме того, он потребовал, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной — ее должны оплачивать из средств госбюджета и за счет благотворительности. Такое требование он объяснил тем, что «в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 16 миллионов доз вакцины от нового типа коронавируса, это должно произойти не позднее февраля. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины, а также заключен контракт на поставку 1,9 миллиона доз от компании Sinovac Biotech.