Мир 02 февраля 2023, 19:20 Украинцы потребовали отставки главы Минобороны Резникова Петицию об отставке министра обороны Украины Резникова опубликовали на сайте Зеленского Википедия

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Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны Украины привели к появлению петиции с требованием немедленной отставки главы ведомства Алексея Резникова. Документ опубликовали на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Авторы заявили, что министр не способен навести порядок и покрывает своих подчиненных, которых поймали на расхищении государственных денег.

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Чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тысяч голосов. Пока за отставку Резникова выступили 358 пользователей.

Коррупционный скандал в украинском Минобороны прогремел на минувшей неделе. Группа журналистов выяснила, что военные проводили закупку военных пайков по завышенным ценам. Общая сумма перерасхода составила 13 миллиардов гривен (353 миллиона долларов).

В результате свои посты оставили заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий.