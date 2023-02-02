02 февраля 2023, 19:20
Украинцы потребовали отставки главы Минобороны Резникова
Петицию об отставке министра обороны Украины Резникова опубликовали на сайте Зеленского
Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны Украины привели к появлению петиции с требованием немедленной отставки главы ведомства Алексея Резникова. Документ опубликовали на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Авторы заявили, что министр не способен навести порядок и покрывает своих подчиненных, которых поймали на расхищении государственных денег.
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Чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тысяч голосов. Пока за отставку Резникова выступили 358 пользователей.
Коррупционный скандал в украинском Минобороны прогремел на минувшей неделе. Группа журналистов выяснила, что военные проводили закупку военных пайков по завышенным ценам. Общая сумма перерасхода составила 13 миллиардов гривен (353 миллиона долларов).
В результате свои посты оставили заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий.
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