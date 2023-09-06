Мир 06 сентября 2023, 04:45 Украинцы «пошли в атаку» с ружьями для пейнтбола УНИАН опубликовал фотографию солдат ВСУ с ружьями для пейнтбола Freepik

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Украинское информационное агентство УНИАН в Telegram-канале опубликовало материал о «прорванной обороне» и проиллюстрировало статью фотографией группы людей с ружьями для пейнтбола. В статье говорится, что «ВСУ прорвали оборону и расширяют эту брешь».

«Легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и противотанковыми заграждениями „зубы дракона“ противника», — говорится в сообщении.

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На фотографии запечатлены несколько человек в военной экипировке на фоне танка с оружием в руках. При подробном рассмотрении видно, что бойцы ВСУ вооружены пейнтбольными маркерами. На это обратило внимание РИА «Новости».

Пейнтбольный маркер стреляет шариками с краской, такое пневматическое оружие используют для игры в пейнтбол.

США и другие страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения Россией британского танка Challenger 2.