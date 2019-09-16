Украинцы посчитали, во сколько им обходится содержание Зеленского

Зеленский назвал цели Украины на встрече «нормандской четверки» Подробнее

Согласно плану бюджета, украинцы заплатят за президента 39,9 миллиона долларов. В прошлом году — сумма равнялась 38,2 миллиона долларов, а в 2017-м — 40,4 миллиона, пишет «Газета.ru».

Также в опубликованной статье сказано, что расходы в 2014 году были меньше по сравнению с 2015 годом в полтора раза и составили 11,8 миллиона против 17,9 миллиона долларов соответственно.

Ранее стало известно, за что именно украинцы будут платить — глава государства обозначил свои главные задачи на посту президента. Он планирует вернуть «все украинские территории» и завершить войну. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой.