  • Украинцы посчитали, во сколько им обходится содержание Зеленского

    16 сентября 2019, 23:12

    Наталья Жуковская

    На Украине выяснили, сколько стоит работа президента страны Владимира Зеленского и его офиса в год. А точнее, в какую сумму обойдется их содержание в 2020 году, пишут местные СМИ.
    Украинцы посчитали, во сколько им обходится содержание Зеленского

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    Согласно плану бюджета, украинцы заплатят за президента 39,9 миллиона долларов. В прошлом году — сумма равнялась 38,2 миллиона долларов, а в 2017-м — 40,4 миллиона, пишет «Газета.ru».

    Также в опубликованной статье сказано, что расходы в 2014 году были меньше по сравнению с 2015 годом в полтора раза и составили 11,8 миллиона против 17,9 миллиона долларов соответственно.

    Ранее стало известно, за что именно украинцы будут платить — глава государства обозначил свои главные задачи на посту президента. Он планирует вернуть «все украинские территории» и завершить войну. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой.