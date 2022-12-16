Мир 16 декабря 2022, 09:33 Украинцы попытаются наладить в Чехии производство своих беспилотников Советник главы ДНР Кимаковский: беспилотники для Украины произведут в Чехии Викимедиа

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На Украине нет возможности выпускать новые беспилотники, поэтому их производство решили наладить в Чехии. Об этом рассказал РИА «Новости» советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал он.

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Кто именно учредил предприятия, Игорь Кимаковский не уточнил, но сказал, что для работы нанимают живущих в Чехии украинцев. Он объяснил такую релокацию производства, во-первых, нехваткой электричества на территории самой Украины, во-вторых, отсутствием безопасности — российские военные сразу его уничтожат.

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С начала спецоперации, по данным Минобороны России, сбили 2669 украинских беспилотников. Последние 11 засекли в небе над населенными пунктами Садовое и Степное Запорожской области, а также Степное, Новоандреевка, Никольское и Вольное ДНР.

Производством новых систем противоракетной обороны для Украины могут заняться в США. Правительство подумывает заключить контракт с корпорацией Raytheon Technologies, однако проектирование и выпуск может занять годы.